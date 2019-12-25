Смольный передал в ЗакС проект бюджета на 2021 год

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что власти Петербурга подготовили проект бюджета на 2021 год. Об этом председатель Комитета финансов города Алексей Корабельников рассказал на церемонии внесения проекта бюджета города на следующий год в парламент.
По словам Алексея Корабельникова, документ обнародуют в ближайшее время.
Я думаю, что на этой, либо следующей неделе мы максимально сблизим позиции по некоторым вопросам, которые находятся в дискуссии
Алексей Корабельников.
Отмечается, что власти Северной столицы оставили документ социально направленным. Так, в городе остается в приоритете сохранение рабочих мест, поддержка малого и среднего бизнеса и медицины.
Ранее мы сообщали о том, что в эту пятницу в Петербурге может пойти первый снег.
Фото:Piter.TV
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