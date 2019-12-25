В Колпинском районе ликвидировали пожар в общежитии

Никто не пострадал.

Вечером в среду, 16 сентября, стало известно, что в Колпинском районе произошел пожар. Об этом сообщила региональная пресс-служба МЧС.

Сообщается, что в 21:25 на улице Севастьянова, 49, заметили возгорание. На третьем этаже неэксплуатируемого общежития воспитательной колонии горела обстановка в размере метра. Что именно произошло, пока неизвестно. Сотрудники ведомства отметили, что пожар был ликвидирован до прибытия служб. Никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в Тосненском районе насмерть сбили пешехода.

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