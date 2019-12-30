В Колпино скользкие ступени помешали петербурженке дойти до электрички

Женщина поскользнулась в неочищенном подземном переходе.

В пятницу, 17 января, петербурженка не смогла дойти до электрички без травм: скользкие ступени подземного перехода обеспечили ей ушиб головы. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Виноватым в травме женщины оказалась клининговая компания, работающая по договору с ОАО "РЖД". Организация наводит порядок в том числе и на жд-станции Колпино, но в этот раз оставил наледь и снег на территории без внимания. Недобросовестная работа обернулась для компании ситуацией, в которой человек получил легкий вред здоровью.

Против начальника участка клининговой службы возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Ранее на перегоне Бернградовка-Всеволожск электричка насмерть сбила мужчину в капюшоне.

Фото: Piter.TV