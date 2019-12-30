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На перегоне Бернградовка-Всеволожск электричка насмерть сбила мужчину в капюшоне
Сегодня, 10:52
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nastya960

На перегоне Бернградовка-Всеволожск электричка насмерть сбила мужчину в капюшоне

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Личность мужчины устанавливается.

В Петербурге транспортными полицейскими проводится проверка по факту смертельного травмирования электропоездом сообщением "Санкт-Петербург-Петрокрепость". Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Сообщение о травмировании  на перегоне Бернградовка-Всеволожск поступило 12 января в 23:05. Личность мужчины устанавливается. На момент наезда электропоезда пострадавший находился в капюшоне.

Перед столкновением машинист поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Из-за травм мужчина скончался.

В конце годе на Туристской улице человек попал под электропоезд.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Теги: сбили человека, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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