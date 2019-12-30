На перегоне Бернградовка-Всеволожск электричка насмерть сбила мужчину в капюшоне

Личность мужчины устанавливается.

В Петербурге транспортными полицейскими проводится проверка по факту смертельного травмирования электропоездом сообщением "Санкт-Петербург-Петрокрепость". Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Сообщение о травмировании на перегоне Бернградовка-Всеволожск поступило 12 января в 23:05. Личность мужчины устанавливается. На момент наезда электропоезда пострадавший находился в капюшоне.

Перед столкновением машинист поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Из-за травм мужчина скончался.

В конце годе на Туристской улице человек попал под электропоезд.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО