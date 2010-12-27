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На Туристской улице человек попал под электропоезд
Сегодня, 22:44
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nadezhda_sib

На Туристской улице человек попал под электропоезд

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Мужчина скончался от полученных травм.

Электричка сбила человека на железнодорожных путях на Туристской улице. Об этом рассказали очевидцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Трагедия произошла вечером 28 декабря в зоне перехода. По словам свидетелей, пострадавший скончался. По информации "Фонтанки.ру", электричка следовала в Сестрорецк. Погибшим оказался мужчина около 45-ти лет. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что молодой человек погиб у станции "Лахта"

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 23:05

каждый день хожу там...место очень опасное...

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