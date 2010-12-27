У станции Лахта электричка насмерть сбила молодого человека

В Петербурге транспортными полицейскими проводится проверка по факту смертельного травмирования на станции Лахта. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
Сообщение о травмировании человека на станции Лахта поступило в дежурную часть 23 декабря в 07:22. На место отправились полицейские и карета скорой помощи. Медики констатировали смерть потерпевшего от полученных травм несовместимых с жизнью.
Погибшим оказался 26-летний уроженец Архангельской области. По предварительной информации, он вышел на пути перед приближающимся поездом сообщением "Белоостров-Санкт-Петербург". Машинист подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда уже было невозможно.
Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства дела.
Ранее на станции Кушелевка электричка насмерть сбила мужчину в наушниках.
Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
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