У станции Лахта электричка насмерть сбила молодого человека

По предварительной информации, он вышел на пути перед приближающимся поездом.

В Петербурге транспортными полицейскими проводится проверка по факту смертельного травмирования на станции Лахта. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Сообщение о травмировании человека на станции Лахта поступило в дежурную часть 23 декабря в 07:22. На место отправились полицейские и карета скорой помощи. Медики констатировали смерть потерпевшего от полученных травм несовместимых с жизнью.

Погибшим оказался 26-летний уроженец Архангельской области. По предварительной информации, он вышел на пути перед приближающимся поездом сообщением "Белоостров-Санкт-Петербург". Машинист подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда уже было невозможно.

Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства дела.

Ранее на станции Кушелевка электричка насмерть сбила мужчину в наушниках.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО