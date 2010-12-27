На станции Кушелевка электричка насмерть сбила мужчину в наушниках

По предварительным данным, 28 ноября в 07:15 мужчина переходил ж/д пути перед приближающемся электропоездом.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины в районе железнодорожной станции "Кушелевка". Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

По предварительным данным, 28 ноября в 07:15 мужчина переходил ж/д пути перед приближающемся электропоездом "Санкт-Петербург – Мельничный ручей". При этом, гражданин находился в наушниках, поэтому сигналы повышенной громкости он не услышал. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Мужчина от полученных травм скончался.

Выяснили, что пострадавший 1980 года рождения. В настоящее время проводится проверка для выяснения деталей произошедшего.

Электричка насмерть сбила студента под Петербургом.

Фото: pixabay