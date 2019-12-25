В Колпино заменят 23 километра теплосетей к 2022 году

Ремонт оценили в рекордную за последние семь лет сумму – более миллиарда рублей.

В среду, 22 сентября, в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" сообщили, что вложат в реконструкцию и ремонт теплосетей Колпинского района более млрд рублей. Сумма стала рекордной за последние 7 лет.

По словам генерального директора предприятия Ивана Болтенков, специалисты ищут возможности, чтобы в корне переломить ситуацию с аварийностью, и планируют далее наращивать объем инвестиций в теплоэнергетическую инфраструктуру.

Так, в текущем году уже повышена надежность теплоснабжения Городской больницы №33, центра для детей-сирот №27 и хосписа №2 в Понтонном.

Ранее мы писали, что в Пушкине начали строительство новых теплосетей.

Фото: ГУП "ТЭК СПб" / Вконтакте