В Пушкине начали строительство новых теплосетей

Решение о строительстве новых теплосетей приняли из-за сильного износа старого трубопровода.

Во вторник, 21 сентября, в Смольном сообщили о начале строительства тепловых сетей на Красносельском шоссе в Пушкине. Старый трубопровод уже сильно износился, из-за чего здания отапливались недостаточно.

Жители много раз обращались в администрацию за помощью в решении проблемы, в конечном счете объект включили в адресную инвестиционную программу. Все работы должны завершить в декабре 2022 года.

За это время будут проложены 305 метров теплотрассы, устроены и реконструированы шесть тепловых камер, установлена система дистанционного контроля. Когда все работы будут завершены, специалисты восстановят нарушенное благоустройство.

Новый трубопровод обеспечит теплом жителей домов №49, 57, 65 и 14/68. Во время ремонта потребителей переведут на временную теплотрассу.

Ранее мы писали, что в микрорайоне Шувалово-Озерки реконструировано более 5 километров теплосетей.

Фото: ГУП "ТЭК СПб" / Вконтакте