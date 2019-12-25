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В микрорайоне Шувалово-Озерки реконструировано более 5 километров теплосетей
Сегодня, 16:55
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В микрорайоне Шувалово-Озерки реконструировано более 5 километров теплосетей

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В настоящее время специалисты приступили к благоустройству территории.

В микрорайоне Шувалово-Озерки специалисты ГУП "ТЭК Петербурга" реконструировали более 5 километров внутриквартальных теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Речь идет о квартале 11 Шувалово-Озерки, в котором специалисты проложили 5677 метров новых трубопроводов диаметром 50-200 миллиметров. Благодаря реконструкции в этом отопительном сезоне надежное теплоснабжение получат 38 зданий, в том числе 28 жилых домов, детский сад и школа. В настоящее время специалисты приступили к благоустройству территории. Работы завершатся до конца сентября. 

Как рассказал губернатор Александр Беглов, в Петербурге реализуется масштабная программа модернизации теплосетей, на которую из городского бюджета выделена значительная сумма средств. Основной объем работ выполняется в межотопительный сезон.

Ранее мы писали, что ГУП "ТЭК" завершило ремонт теплосети на улице Софьи Ковалевской раньше срока.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"

Теги: гуп тэк, микрорайон, теплосети, шувало-озерки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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