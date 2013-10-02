ГУП "ТЭК" завершило ремонт теплосети на улице Софьи Ковалевской раньше срока

Специалисты устранили недостаток за три часа, хотя по нормативам на эти работы отводится восемь.

Вблизи дома №13/4 на улице Софьи Ковалевской завершились ремонтные работы на теплосети. Как сообщили в ГУП "ТЭК", на участке произошла авария. На ее устранение ушло три часа, хотя по нормативам на исправление такого нарушения отводится восемь.

Технологическое нарушение на теплосети обнаружили в 18:20. "Фонтанка" писала, что жильцы дома №13/2 на улице Софьи Ковалевской остались без горячей воды. Причиной этого стала авария на теплоносителе диаметром 219 мм вблизи дома №13/4. Ремонт завершился в 21:30.

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Фото: pexels.com