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ГУП "ТЭК" завершило ремонт теплосети на улице Софьи Ковалевской раньше срока
Сегодня, 7:26
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

ГУП "ТЭК" завершило ремонт теплосети на улице Софьи Ковалевской раньше срока

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Специалисты устранили недостаток за три часа, хотя по нормативам на эти работы отводится восемь.

Вблизи дома №13/4 на улице Софьи Ковалевской завершились ремонтные работы на теплосети. Как сообщили в ГУП "ТЭК", на участке произошла авария. На ее устранение ушло три часа, хотя по нормативам на исправление такого нарушения отводится восемь.

Технологическое нарушение на теплосети обнаружили в 18:20. "Фонтанка" писала, что жильцы дома №13/2 на улице Софьи Ковалевской остались без горячей воды. Причиной этого стала авария на теплоносителе диаметром 219 мм вблизи дома №13/4. Ремонт завершился в 21:30.

Ранее мы писали, что Биржевой мост в Петербурге отправляется на капитальный ремонт 1 октября.

Фото: pexels.com

Теги: авария на теплосети, гуп тэк
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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