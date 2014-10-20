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В Колпино задержали женщину, которая украла у пенсионерки 8 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
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mapero

В Колпино задержали женщину, которая украла у пенсионерки 8 тысяч рублей

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Гражданка находится под подпиской о невыезде.

В Колпинском районе задержали женщину, которая похитила со счета бабушки 8 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22 мая.

Известно, что 10 мая в полицию обратилась пенсионерка 1948 года рождения, которая рассказала правоохранителям, что 5 мая малознакомая 30-летняя жительница Челябинской области обманом сняла с ее карты 8 тысяч рублей. По факту преступления возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). 

Накануне, 21 мая, днем по ул. Антоновской возле дома № 3 силовики задержали подозреваемую. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в России появилась платформа "Мошеловка" для борьбы с мошенниками. 

Фото: pixabay

Теги: колпино, мошенники, пенсионеры, происшествия
Категории: Новости Ленинградской области, Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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