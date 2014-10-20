В Колпино задержали женщину, которая украла у пенсионерки 8 тысяч рублей

Гражданка находится под подпиской о невыезде.

В Колпинском районе задержали женщину, которая похитила со счета бабушки 8 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22 мая.

Известно, что 10 мая в полицию обратилась пенсионерка 1948 года рождения, которая рассказала правоохранителям, что 5 мая малознакомая 30-летняя жительница Челябинской области обманом сняла с ее карты 8 тысяч рублей. По факту преступления возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Накануне, 21 мая, днем по ул. Антоновской возле дома № 3 силовики задержали подозреваемую. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в России появилась платформа "Мошеловка" для борьбы с мошенниками.

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