Полиция РФ также создает сервис "Антимошенник".

В России появилась платформа "Мошеловка" для борьбы с мошенниками. Об этом рассказали журналисты "Известий". Известно, что сервис начнет функционировать по стране с 21 мая. Жертвы злоумышленников смогут сообщать об инциденте и получать алгоритм действий в конкретной ситуации. Там же можно изучить все сведений о преступных схемах.

В проекте задействованы волонтеры и эксперты. Они займутся систематизацией данных и отправкой обработанной информации в Центробанк и полицию. Ранее правоохранительные органы заявили журналистам о работе над новым сервисом под названием "Антимошенник". Он будет доступен в мобильном приложении надзорного ведомства. Пользователи приложения смогут получать уведомления о том, что им звонит подозрительная личность, так как ранее с этого номера уже совершались незаконные действия. В сервисе будет доступен "белый список" номеров, куда пользователь будет добавлять проверенные контакты.

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Фото: Piter.tv