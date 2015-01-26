В Колпино задержали петербуржца, подозреваемого в краже колес с каршеринга

К моменту задержания мужчина уже успел снять два колеса.

Около пяти часов утра в среду, 10 ноября, на Ижорской улице в Колпино предприимчивый петербуржец был занят делом: он снимал колеса с каршеринговой иномарки Renault Kaptur. Дело двигалось к завершению, однако к злоумышленнику подошли сотрудники вневедомственной охраны по району.

Как сообщили Piter.tv в пресс-службе Росгвардии, мужчина уже демонтировал два колеса и погрузил их в багажник своей Kia Ceed. Росгвардейцы задержали мужчину и вызвали на место не только полицию, но и представителя каршеринга. Задержанного передали сотрудникам 80 отдела полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее мы писали, что в Петербурге сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, который принимал участие в ограблении.

Фото: Piter.tv