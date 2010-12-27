В Колпино вор обокрал прихожанку прямо в церкви

В Колпинской церкви неизвестный похитил у прихожанки рюкзак. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
О происшествии стало известно 20 ноября. В полицию обратилась 51-летняя женщина. Она рассказала полицейским о том, как оставила рюкзак на скамейке без присмотра. В какой-то момент потерпевшая обнаружила, что сумка пропала. Внутри находились водительские права, ключи от автомобиля и квартиры, деньги и документы.
В результате сотрудники полиции начали разыскивать преступника. Возбуждено уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража).
Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти выясняют обстоятельства драки на автобусной остановке.
Фото: pixabay.com
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