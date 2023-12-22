В Колпино во время пожара пострадал мужчина

С огнем в квартире боролись 15 спасателей.

В Колпинском районе сегодня, 27 февраля, произошел пожар. На Заводском проспекте в доме № 20, корпус 2, вспыхнула квартира. Во время пожара пострадал мужчина. Его доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:05. В это время в одной из комнат происходило горение обстановки на площади восемь "квадратов". На трех спецмашинах сюда прибыли 15 спасателей.

В 15:33 пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что пассажирка вылетела из машины на газон в Красном Селе.

Фото: Piter.tv