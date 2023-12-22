Пассажирка вылетела из машины на газон в Красном Селе

На пересечении проспекта Ленина и переулка Щуппа водитель Жигулей не уступил дорогу иномарке.

Серьёзная авария произошла 27 февраля в Красном Селе. Видео и фото с места аварии опубликованы в группе "Транспортный коллапс. Красное Село".

На пересечении проспекта Ленина и переулка Щуппа водитель Жигулей не уступил дорогу иномарке, выехав из "кармана" прямо перед ней.

В результате автомобили столкнулись, а пассажирка вылетела через заднее стекло машины на газон. Судя по кадрам, она жива, но получила травмы и была госпитализирована. Выясняются подробности.

Фото и видео: ВКонтакте/ Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село