В коммунальной квартире в Колпино зарезали инвалида-колясочника

Тело мужчины обнаружили на кухне с многочисленными ножевыми ранениями.

В ночь с 17 на 18 июля в одной из коммунальных квартир в Колпино произошло убийство инвалида-колясочника. Об этом пишут "Невские новости".

Инцидент произошел в доме на Пролетарской улице. На кухне коммуналки нашли тело 57-летнего мужчины, у которого длительное время была ампутирована нога. Соседи умершего рассказали, что в ночь убийства он привел в дом гостей — двух приезжих из Средней Азии и женщину, предположительно, работающую в организации, связанной с пассажирскими перевозками. В преступлении также подозревают постояльца погибшего, который снимал в квартире небольшую комнату.

По предварительным данным, во время распития спиртных напитков инвалиду нанесли около 10 ножевых ранений. Лезвие ножа глубоко проникло в грудную клетку и, вероятнее всего, задело сердце.

В настоящий момент в главном управлении Следственного комитета по Петербургу ведут расследование. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Фото: Piter.TV