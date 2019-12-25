В Колпино уничтожение 20 берез и осин обернулось уголовным делом

В ходе своей деятельности деревья спилило АО "Автодор".

В Колпинском районе Петербурга возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев и кустарников в ходе дорожных работ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным ведомства, в соцсетях появилась информация о том, что на Вознесенском шоссе уничтожили растительность. В ходе проверки удалось выяснить, что АО "Автодор" в процессе своей деятельности вырубило 20 берез и осин, кустарники.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что петербуржцы могут лично посадить деревья в 32 садах, парках и скверах.

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