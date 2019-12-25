В Колпино нашли убийцу подростка

Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

Полицейские задержали 21-летнего молодого человека, который подозревается в убийстве 17-летнего подростка в Колпинском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 марта.

Ночью в субботу, 20 марта, в полицию позвонил подросток. Он рассказал правоохранителям, что в поселке Понтонный на улице Александра Товпеко произошла драка. Сотрудники отдела прибыли на место происшествия и обнаружили 17-летнего юношу с ножевым ранением в области сердца. Мальчик скончался до прибытия скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. В настоящий момент злоумышленник задержан.

Ранее в Piter.tv сообщили, что в Приозерске 75-летняя пенсионерка спасла провалившегося под лед мальчика.

Фото: Piter.tv