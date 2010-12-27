В Колпино трое мужчин украли из ларька коробку с игрушками

Грабителями оказались ранее судимые за наркотики и кражу граждане в возрасте 19, 22 и 29 лет.

Правоохранительные органы задержали трех ранее судимых граждан, которые ограбили ларек периодических печатных изданий. Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел во вторник, 23 октября. Трое мужчин выломали жалюзи, разбили стекло и забрали коробки игрушками. Позже их заметили на улице Машиностроителей с двум рюкзаками и четырьмя коробками. Злоумышленники пытались убежать, но их догнали и задержали.

Грабителями оказались ранее судимые за наркотики и кражу граждане. Им 19, 22 и 29 лет.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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