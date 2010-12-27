В Петербурге вор-альпинист украл 1,5 миллиона рублей через окно

Квартира была ему знакома, поэтому мошенник без труда нашел все ценности.

Из квартиры дома 40 по улице Кораблестроителей неизвестный мошенник украл вещи хозяев на 1,5 миллиона рублей. Об этом Piter.TV сообщили в правоохранительных органах.

Используя альпинистское снаряжение, вор влез в квартиру через окно 13 этажа. Квартира была ему знакома, поэтому мошенник без труда нашел все ценности.

По данному факту УМВД по Василеостровскому району возбудило уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Полиция задержала подозреваемого 27-летнего петербуржца. Похищенное имущество и снаряжение, которое он использовал, у мошенника уже изъяли. Сейчас горе-альпинист дожидается суда в СИЗО.

Ранее сообщалось, что петербуржец по ошибке застрелил самого себя на охоте.

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