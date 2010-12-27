В Петербурге вор-альпинист украл 1,5 миллиона рублей через окно

Из квартиры дома 40 по улице Кораблестроителей неизвестный мошенник украл вещи хозяев на 1,5 миллиона рублей. Об этом Piter.TV сообщили в правоохранительных органах.
Используя альпинистское снаряжение, вор влез в квартиру через окно 13 этажа. Квартира была ему знакома, поэтому мошенник без труда нашел все ценности.
По данному факту УМВД по Василеостровскому району возбудило уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Полиция задержала подозреваемого 27-летнего петербуржца. Похищенное имущество и снаряжение, которое он использовал, у мошенника уже изъяли. Сейчас горе-альпинист дожидается суда в СИЗО.
Ранее сообщалось, что петербуржец по ошибке застрелил самого себя на охоте.
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