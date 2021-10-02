В Колпино студентка обвинила отца в многолетних домогательствах

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следственный комитет проверяет слова 19-летней девушки, студентки экономического института, которая обвинила своего 52-летнего отца в домогательствах. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам потерпевшей, отец на протяжении долгого времени проявлял к ней не совсем родительские чувства. Она сообщила, что подвергалась насилию с 11 до 19 лет. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что во Всеволожске машиниста башенного крана задержали по подозрению в педофилии.

Фото: Piter.TV