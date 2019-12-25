Во Всеволожске задержали извращенца, подглядывающего за детьми

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в развратных действиях сексуального характера. По версии следствия, он подглядывал за школьниками во Всеволожске. Об этом стало известно Piter.TV.
В понедельник, 21 февраля, в полицию обратились родители одной из пострадавших девочек. Они рассказали, что им позвонила напуганная дочь-пятиклассница и рассказала про странного незнакомца у забора школы. Мужчина пристально смотрел на нее, а затем оголился и показал свой половой орган. После этого извращенец в медицинской маске направился к калитке, продолжая наблюдать за школьницей.
Пятиклассница испугалась и рассказала обо всем учителю, который прогнал незнакомца. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Подозреваемым оказался 47-летний петербуржец, работающий машинистом башенного крана. Его поместили в изолятор. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали, что мигрант год насиловал девочку-подростка в Ленобласти, угрожая ей расправой.
Фото: pexels.com
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