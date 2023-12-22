В Колпино ссора между знакомыми закончилась стрельбой в квартире

Пострадавший сбежал из больницы, не дождавшись врача.

Во Всеволожске полицейские задержали участников квартирного конфликта. Молодой человек выстрелил из пневматического пистолета в старшего товарища во время ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 2 февраля в 00:08 в квартире дома 57 по улице Шоссе в Лаврики. В полицию обратился 18-летний местный житель. Правоохранители выяснили, что заявитель вместе со своим приятелем поднялись в квартиру для выяснения отношений. Спустя несколько минут раздался выстрел. В результате случившегося пострадал второй участник конфликта.

На место случившегося прибыла карета скорой помощи, 32-летнего мужчину доставили в больницу. Не дождавшись приема врача, потерпевший самовольно покинул приемное отделение.

Добавим, что полицейские задержали еще трех человек, которые находились в квартире во время конфликта двух мужчин. Гости были сильно пьяны. На них составили административные протоколы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге и Ленобласти пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей.

Фото: Piter.tv