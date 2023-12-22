В Петербурге и Ленобласти пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей

Рейды пройдут с 9 по 11 февраля и с 22 по 25 февраля.

В Петербурге и Ленинградской области сотрудники ГИБДД проводят рейды по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В феврале на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Госавтоинспекция проводит рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, с 9 по 11 февраля и с 22 по 25 февраля.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящегося в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

Также ранее мы рассказывали, что после рейдов в Ленобласти стало меньше таксистов-нелегалов.

Фото: ГИБДД