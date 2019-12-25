В Колпино создадут первый государственный приют для бездомных животных в Петербурге

Для второго приюта идет подбор подходящего участка. Рассматриваются три района - Кронштадтский, Красносельский и Московский.

В субботу, 21 августа, стало известно, что в Колпино появится первый государственный приют для бездомных животных в Петербурге. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Как уточняют в Смольном, в приюте смогут содержаться 200 собак и 100 кошек. В настоящее время уже разработан проект "дорожной карты" строительства приюта. Для второго приюта идет подбор подходящего участка. Рассматриваются три района - Кронштадтский, Красносельский и Московский.

Отмечается, что на сегодняшний день в городе работают 17 негосударственных организаций (благотворительных фондов), где занимаются содержанием бездомных животных.

По словам Беглова, петербуржцев всегда отличала забота о животных, в том числе бездомных. У нас принята Декларация обращения с животными, где провозглашено гуманное и ответственное отношение к ним.

Ранее Смольный выделил более 8 млн на содержание бездомных животных в частных приютах.

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