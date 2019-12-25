В Колпино снесли десяток незаконных торговых павильонов

Территория площадью 6,5 тысяч "квадратов" не попадала под договорные отношения с городом, но на ней процветал бизнес.

Петербургский комитет по контролю за имуществом (ККИ) продолжает поиск и освобождение самовольно занятых земельных участков. 12 марта сотрудники ККИ приступили к сносу нелегальных павильонов на улице Веры Слуцкой в Колпино, сообщили в пресс-службе комитета.

Как выяснилось, территория площадью 6,5 тысяч "квадратов" не попадала под договорные отношения с городом, однако на ней разместили точку общепита, пункт охраны, контейнеры для отходов, 10 павильонов с продуктами, выпечкой и одеждой, а также открытую автостоянку. Требование освободить участки добровольно землепользователи проигнорировали.

Сотрудники комитета работают над привлечением пользователей к административной ответственности за самовольную установку элементов благоустройства. Кроме того, с нелегальных торговцев будут взысканы затраты по освобождению участков.

В пресс-службе ККИ отметили, что осенью 2018 года на том же участке демонтировали незаконный торговый центр, а зимой следующего года суда постановил признать право собственности общества на участок отсутствующим.

Ранее мы рассказывали, что местные жители попытались помешать чиновникам сносить гаражи на Стародеревенской улице.

Фото: пресс-служба ККИ