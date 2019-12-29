Местные жители попытались помешать чиновникам сносить гаражи на Стародеревенской улице

Активисты угрожали сотрудникам ККИ и перегораживали дорогу технике.

В среду, 4 марта, в гаражном кооперативе "Петроградец-4" на Стародеревенской улице начался снос незаконных построений силами комитета по контролю за имуществом (ККИ). Однако процесс встретил сопротивление со стороны местных жителей.

Как рассказали Piter.TV в пресс-службе ККИ, более 900 гаражей на участке площадью почти 35 тысяч "квадратов" были установлены незаконно, без необходимых документов. Комитет имущественных отношений некоторое время занимал участок под гаражно-боксовую стоянку, но договор аренды вскоре был расторгнут, участок вышел из кадастрового списка. Власти, найдя необходимость использовать землю под инвестиционный проект, присвоили земле новый статус.

В ноябре прошлого года сотрудники комитета уведомили пользователей о необходимости покинуть участки, но в декабре разъяренные петербуржцы восстали против чиновников с обвинениями и даже гранатами. В пресс-службе отметили, что сегодняшняя встреча не обошлась без того самого мужчины, который в конце прошлого года вышел к сотрудникам ККИ с гранатой.

Гаражных активистов, которые толкали чиновников, угрожали им, оскорбляли, мешали проезду техники и проведению работ, остановила полиция.

Фото: пресс-служба ККИ