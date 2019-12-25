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В Колпино сбили двух подростков
Сегодня, 19:00
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smirenny

В Колпино сбили двух подростков

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Подростков госпитализировали.

По предварительной  информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 15 октября около трех часов дня в Колпино произошло ДТП.

Сообщается, что на перекрестке бульвара Свободы и улицы Соборной водитель "Ситроен С4" сбил двух пешеходов, подростков 15 и 16 лет на регулируемом пешеходном переходе. Молодые люди переходили дорогу на "зеленый" сигнал светофора. Пострадавших госпитализировали с сотрясением мозга и ушибом копчика. Обстоятельства аварии устанавливаются. 

Ранее мы писали, что нетрезвая пенсионерка сообщила в полицию о ложном минировании дома.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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