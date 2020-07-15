В Колпино прошла встреча с детским писателем Екатериной Маон под звуки глюкофона

В Колпино прошла встреча с детским писателем Екатериной Дресвянниковой (Катей Маон). Юные читатели услышали сказки под музыку глюкофона, пообщались с автором и попробовали сочинить собственную сказку.

В Детской районной библиотеке Колпино прошла встреча с детским писателем Екатериной Дресвянниковой, известной под псевдонимом Катя Маон. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Книжный маяк".

Сказки прозвучали под музыку глюкофона — необычного инструмента с мягким гармоничным звучанием, который помог создать атмосферу погружения в каждую сказку.

Глюкофон — это объединенный инструмент. Он создан с учетом особенностей игры на африканских барабанах, а по звучанию очень гармоничный инстумент. Екатерина Дресвянникова (Маон), детский писатель

Во время встречи Катя Маон поделилась секретами творчества и объяснила, как рождаются ее сказки:

Я визуал и я вижу образы в голове как мультфильм. Моя задача — просто описать то, что я вижу. Екатерина Дресвянникова (Маон), детский писатель

Директор централизованной библиотечной системы Колпинского района Ольга Сайкина отметила, что библиотека регулярно принимает участие в фестивале.

Мы участвуем в этом фестивале два раза в год. Каждый раз проходят разные встречи с авторами, и всегда это интересно для присутствующих. Ольга Сайкина, директор централизованной библиотечной системы Колпинского района

Для многих школьников это была первая встреча с писателем. Ребята смогли пообщаться с автором, поиграть на глюкофоне и получить автографы.

Это встреча для меня была очень важной, потому что я впервые лично встретился с писателем. Это очень интересно, особенно получить автограф. Ислам Лизоев, ученик гимназии № 446

В завершении писательница сказала напутственные слова участникам, после чего встреча закончилась общим фото на память.

Материал подготовили Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.tv