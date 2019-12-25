На проект выделено почти 1 млрд рублей.

В Колпино построят новую школу. Соответствующую закупку разместил комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга. На реализацию проекта из городского бюджета выделяется почти 1 миллиард рублей.

Учебное заведение планируется построить по адресу - Тверская ул., дом 13, литера А. Оно будет рассчитано на 550 детей и подростков.

Предполагается, что строительство завершится в 2022 году.

Заявки от компаний, желающих претворить проект в жизнь, принимаются до 16 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, жители Колпино негодуют из-за сноса школы и перевода детей на дистанционное обучение.

Фото: Pixabay.com