В Колпино построят новую инфекционную больницу за 30 млрд рублей

Это будет многопрофильный круглосуточный комплекс.

В Колпино построят новую инфекционную больницу на 770 коек. В четверг, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соответствующее соглашение заключили власти города и ВТБ Инфраструктурный Холдинг. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В планах построить больницу, площадь которой составит 240 тыс. квадратных метров. Это будет многопрофильный круглосуточный комплекс. Известно, что в проект планируют инвестировать более 30 млрд. рублей.

Ранее мы писали, что Беглов и Костин подписали соглашение о строительстве второй очереди аэропорта Пулково.

Фото: gov.spb.ru