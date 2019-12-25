Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что в Колпино задержали мошенниц, "повесивших" кредиты на других людей. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, две молодые девушки оформляли на клиентов кредиты, а после приобретали на эти деньги технику. По данным правоохранителей, от их действий пострадали четыре человека. Общая сумма кредитов составила 361,6 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге личный водитель вытащил из сейфа работодателя 690 тысяч рублей.

Фото:pixabay