В Колпино памятник счастливым молодоженам получил подсветку

Памятник расположен рядом с пешеходным Думским мостиком на берегу Комсомольского канала, недалеко от здания ЗАГСа.

В День семьи, любви и верности акцентной подсветкой оформлена скульптура счастливых молодоженов в городе Колпино. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Памятник расположен рядом с пешеходным Думским мостиком на берегу Комсомольского канала, недалеко от здания ЗАГСа. Скульптуру установили в 2014 году, и это место стало притяжением для семейных прогулок. Скульптурную композицию называют по-разному: "Молодожены", "Новобрачные", "Влюбленные". Новые световые акценты позволяют преобразить не только сами малые архитектурные формы, но и ночной пейзаж в целом.

Для светового оформления памятников СПб ГБУ "Ленсвет" на опоры освещения устанавливают специальные прожекторы, которые подключают к сетям уличного освещения.

Также стало известно, что в первом полугодии 30 пар ленинградцев заключили браки в возрасте 70 лет и старше.

Фото и видео: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению