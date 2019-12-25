Согласно статистике ЗАГСа, за полгода в регионе зарегистрировано более 3000 браков.

В Ленинградской области свадьбы в День семьи, любви и верности становятся новой традицией. В этом году на регистрацию браков 8 июля подали заявления 169 пар. Об этом рассказала начальник Управления ЗАГС Ленинградской области Ольга Куликова.

Органы ЗАГС 8 июля работают допоздна, чтобы как можно больше пар успели связать себя узами брака в эту памятную дата. Примечательно, что разводы 8 июля не рассматривают.

Согласно статистике ЗАГСа, за полгода в регионе зарегистрировано более 3000 браков. Больше всего решившихся на важный шаг молодоженов находятся в возрастной категории 40-49 лет. В первом полугодии 30 пар ленинградцев заключили браки в возрасте 70 лет и старше

В первом полугодии областными ЗАГСами зарегистрировано 5961 новорожденных – из них 3036 мальчиков и 2925 девочек. С начала 2022 года в 47 регионе зарегистрировано 69 двойняшек и две тройни. Популярными мужскими именами для новорожденных являются Александр, Артем и Михаил, женскими ― София, Полина и Дарья.

Фото: правительство Ленобласти