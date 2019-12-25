В Колпино открылся новый корпус больницы № 33

Здание рассчитано на 420 коек.

В субботу, 26 декабря, в Колпино состоялось открытие нового корпуса больницы № 33, рассчитанного на 420 коек. Планируется, что учреждение с инфекционным и хирургическим стационарами будет принимать пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

В общей сложности на создание корпуса из городского бюджета было выделено свыше 1,6 миллиардов рублей. Работа по возведению здания началась этим летом в рамках государственного контракта.

Добавим, что первые больные коронавирусом смогут пройти лечение в новом корпусе сразу после праздников.

Ранее мы рассказали о том, что pа сутки в Петербурге обследовали на коронавирус свыше 42 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба администрации Петербурга