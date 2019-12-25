За сутки в Петербурге обследовали на коронавирус свыше 42 тысяч человек

Под наблюдением врачей находятся 888 человек.

За последние сутки, 25 декабря, в Петербурге обследовали на коронавирус 42 458 человек. Об этом рассказали в оперативном штабе "Петербург против коронавируса".

Под наблюдением врачей находятся 888 человек, из них 557 считаются контактными, 331 – на самоизоляции. В информационной службе по вопросам, связанным с COVID-19, обработали 3276 вызовов за сутки. Также известно, что с начала октября в качестве городских волонтеров зарегистрировались 1136 человек, выполнивших 3317 заявок о помощи, 167 петербуржцев вступили в ряда автодобровольцев и подвезли медиков по 5711 адресам с ноября.

В оперштабе отметили, что с начала октября свыше 66 тысяч горожан получили гуманитурную помощь в виде продуктовых наборов.

Ранее мы писали, что в Петербурге официально стартовало производство вакцины от коронавируса "Спутник V".

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