  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:44
116
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Колпино открылась новая детская поликлиника

0 0

Она рассчитана на 300 посещений в смену.

В Колпино открылась новая детская поликлиника №51, которая рассчитана на 300 посещений в смену. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава Петербурга. 

На первом этаже поликлиники функционирует оздоровительный бассейн для детей. Детское медучреждение оснащено новейшим оборудованием. Также открыт районный офтальмологический кабинет охраны зрения, организован центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков.

Ранее начались ремонтные работы в детской поликлинике №34 Красногвардейского района.

Видео: Telegram / Комздрав Спб

Теги: колпино, поликлиника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии