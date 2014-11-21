В Колпино открылась новая детская поликлиника №51, которая рассчитана на 300 посещений в смену. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава Петербурга.
На первом этаже поликлиники функционирует оздоровительный бассейн для детей. Детское медучреждение оснащено новейшим оборудованием. Также открыт районный офтальмологический кабинет охраны зрения, организован центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков.
Ранее начались ремонтные работы в детской поликлинике №34 Красногвардейского района.
Видео: Telegram / Комздрав Спб
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