Она рассчитана на 300 посещений в смену.

В Колпино открылась новая детская поликлиника №51, которая рассчитана на 300 посещений в смену. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава Петербурга.

На первом этаже поликлиники функционирует оздоровительный бассейн для детей. Детское медучреждение оснащено новейшим оборудованием. Также открыт районный офтальмологический кабинет охраны зрения, организован центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков.

Ранее начались ремонтные работы в детской поликлинике №34 Красногвардейского района.

Видео: Telegram / Комздрав Спб