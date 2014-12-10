Начались ремонтные работы в детской поликлинике №34 Красногвардейского района

Здание детской поликлиники на Шаумяна, 29 было построено в 1962 году и капитальный ремонт здесь еще не проводился ни разу.

В День защиты детей, в рамках программы модернизации первичного звена, начались ремонтные работы в 34-ой детской поликлинике Красногвардейского района. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава Петербурга.

Здание детской поликлиники на Шаумяна, 29 было построено в 1962 году и капитальный ремонт здесь еще не проводился ни разу. До конца 2022 года в поликлинике отремонтируют три этажа, подвал и крыльцо. Ремонт будет проводиться в несколько этапов, чтобы врачи смогли продолжить работу без особых изменений.

Во время первого этапа будет ремонтироваться часть первого и второго этажей. До окончания работ первого этапа врач ЛФК и физиотерапевт будут принимать в 69 поликлинике, травматолог-ортопед – в 9 поликлинике, врач-дерматолог временно "переедет" в кожвендиспансер.

Фото: Telegram / Комздрав СПб