В Колпино ночью сгорела баня

В Колпинском районе сегодня, 4 февраля, произошел пожар. Ночью на Центральной улице, 44, вспыхнула баня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Огонь охватил здание площадью 60 "квадратов". Тушить баню отправились две спецмашины и 10 пожарных.
Спустя два часа спасатели ликвидировали пламя. Сведения о пострадавших не поступали.
Устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.
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Фото: Pxhere
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