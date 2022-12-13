В Колпино ночью сгорела баня

Спустя два часа спасатели ликвидировали пламя.

В Колпинском районе сегодня, 4 февраля, произошел пожар. Ночью на Центральной улице, 44, вспыхнула баня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь охватил здание площадью 60 "квадратов". Тушить баню отправились две спецмашины и 10 пожарных.

Спустя два часа спасатели ликвидировали пламя. Сведения о пострадавших не поступали.

Устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere