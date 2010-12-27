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Ночью на улице Металлургов сгорели комната и два балкона
Сегодня, 9:28
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Cherepanov

Ночью на улице Металлургов сгорели комната и два балкона

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Сведений о пострадавших не поступало.

Ночью во вторник, 27 августа, в Колпинском районе сгорели два балкона в доме №4 на улице Металлургов. Огонь перекинулся с одной конструкции на соседнюю, также пострадала одна комната. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар начался в пятикомнатной квартире, там горели шесть квадратных метров балконной площади и 12 квадратных метров комнатной обстановки. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около 3:00. На место происшествия выехали 18 спасателей на пяти машинах. Пожарным удалось справиться с огнем в 4:47.

Сообщений о пострадавших не поступало. На данный момент спасатели устанавливают причину пожара.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что ночью легковушки столкнулись с фурой на проспекте Энгельса.

Фото: Pixabay

Теги: пожар в колпино, происшествие спб, улица металлургов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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