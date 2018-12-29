В Колпино неизвестный с ножом разрезал живот 52-летней женщине

Оперативники пытаются выяснить зачем и кто ранил прохожую в городе Колпино.

В Колпинском районе Петербурга полиция разыскивает преступника, ранившего местную жительницу в живот. Женщина получила травму в ночь на 24 января. Пострадавшая возвращалась домой по улице Веры Слуцкой. Около 38 дома на нее напал незнакомый ей мужчина. Жертва смогла добраться до собственной квартиры по проспекту Ленина, 81. Оттуда петербурженку забрала бригада скорой помощи.

В настоящее время 52-летняя пациентка находится в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело. По сведениям потерпевшей, разбойник был вооружен ножом. личность злоумышленника на данный момент не установлена.

Напомним, что на 3-ем Рабфаковском задержан хулиган, стрелявший в парадной.

Фото: Piter.tv