На 3-ем Рабфаковском задержан хулиган, стрелявший в парадной

Мужчина усугубил ситуацию, избив полицейского.

В Невском районе Петербурга местный житель устроил стрельбу в жилом доме, а после напал на сотрудников полиции. Как отмечают очевидцы, мужчине удалось избить представителей закона, приехавших на вызов. Инцидент произошел около пяти часов вечера 23 января на 3-ем Рабфаковском переулке. Об этом сообщают представители ГУ МВД по региону.

Отметим, что нарушитель оказался пьян. По информации от соседей, нетрезвый гражданин решил пострелять из пистолета по парадной здания. Причиной недовольства жизнью стала ссора с женой. Именно супруга и сдала правоохранительным органам опасного дебошира.

Пытаясь задержать злоумышленника, оперативник получил травму носа, а после ударил его в паховую область. Однако, обезвредить хулигана все же получилось. После происшествия медики зафиксировали на лице и теле полицейского ушибы.

У преступника изъяли пистолет марки "Макаров". Лицензии на оружие у петербуржца не оказалось. По данным фактам ведется расследование.

Напомним, что на Бухарестской неизвестный распылил содержимое баллончика в лицо жертвы и ограбил ее.

Фото: Piter.tv