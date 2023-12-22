Участок под гостиницу на 3-м Рабфаковском переулке продают за 400 млн рублей

В объявлении указано, что разрешение на строительство на участке действует до 14 августа 2027 года.

В Невском районе Петербурга, возле станции метрополитена "Обухово", консалтинговая компания Nikoliers продает участок площадью 6,3 тыс. "квадратов" за 400 млн рублей. Объявление разместили на сайте сервиса "Авито" накануне.

В объявлении указано, что разрешение на строительство на участке действует до 14 августа 2027 года. Проектируемая 13-этажная гостиница "представляет из себя здание, запроектированное бескаркасным с несущими продольными и поперечными стенами" и расположенное по адресу: 3-й Рабфаковский переулок, 5к5Л.

Согласно проекту, общая площадь гостиницы составляет 25,5 тыс. "квадратов", а количество гостиничных номеров – 671.

Ранее мы рассказывали о том, что склады "Метростроя" на юге Петербурга продали за 520 млн рублей.

Фото: Авито / Nikoliers