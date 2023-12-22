Склады "Метростроя" на юге Петербурга продали за 520 млн рублей

Покупателем стало АО "Метрострой Северной Столицы".

Российский аукционный дом (РАД) 1 марта подвел итоги торгов в рамках банкротства ОАО "Метрострой". Об этом рассказали в пресс-службе РАД.

За 520 млн рублей продан производственно-складской комплекс площадью 12,5 тыс. "квадратов" с земельными участками общей площадью 4,2 га в Московском районе Петербурга по адресу: Витебский проспект, 109.

Покупателем стало АО "Метрострой Северной Столицы". Комплекс сдали в долгосрочную аренду.

Сделка по объекту на Витебском проспекте стала следующим шагом в процессе передачи имущества банкрота эффективному собственнику. Договор будет заключен с единственным участником аукциона, компанией АО "Метрострой Северной Столицы". Ольга Желудкова, заместитель генерального директора РАД

"Метрострой" признали банкротом в 2021 году. Общая сумма долгов предприятия превысила 10 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: в Красном Селе продают складской комплекс за 375 млн рублей.

Фото: Piter.TV