В Красном Селе продают складской комплекс за 375 млн рублей

На данный момент все площади лота заняты арендаторами.

Российский аукционный дом (РАД) объявил о проведении торгов 18 марта по продаже 100% акций АО "Автогазстрой". Компания владеет административно-складским комплексом площадью 4,8 га в Красном селе. Начальная цена лота составляет 375 млн рублей.

В состав лота входят тёплые складские помещения площадью 8,9 тыс. кв.м., административные помещения площадью 4,7 тыс. кв.м., а также участок земли площадью 4,8 га. На данный момент все площади заняты арендаторами.

Замруководителя департамента продаж РАД Дарья Гончарова подчеркнула, что новый владелец сможет использовать площади как для сдачи в аренду, так и для собственных целей.

Ранее мы сообщили о том, что комплекс для обслуживания транспорта "Почты России" в Невском районе продали за 230 млн рублей.

Фото: РАД