Комплекс для обслуживания транспорта "Почты России" в Невском районе продали за 230 млн рублей

Лот включал в себя три здания общей площадью 5,2 тыс. кв.м., а также земельный участок площадью 0,9 га.

На прошлой неделе комплекс, предназначенный для обслуживания транспорта "Почты России" на улице Седова в Северной столице продали по цене 233,31 млн рублей. Эту информацию передал Российский аукционный дом (РАД) в своём сообщении.



Лот включал в себя три здания общей площадью 5,2 тыс. кв.м., а также земельный участок площадью 0,9 га. Стартовая цена составляла 153,5 млн рублей.



На аукционе было допущено четыре претендента, однако в итоге объект был выкуплен физическим лицом.

Ранее мы сообщили о том, что ФСК приобрела комплекс зданий РЖД на Дальневосточном проспекте.

Фото: catalog.lot-online.ru