ФСК приобрела комплекс зданий РЖД на Дальневосточном проспекте

Стоимость сделки составила 1,28 млрд рублей.

Группа компаний ФСК приобрела комплекс зданий на Дальневосточном проспекте у ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и стала субарендатором земельного участка площадью 2,7 га, на котором расположена бывшая база по ремонту путевых и дорожных машин. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные федеральной электронной площадки "РТС-Тендер".

Судя по информации о торгах, стоимость сделки составила 1,28 млрд рублей, что вдвое превышает начальную цену. РЖД планировали получить не менее 644 млн рублей за аренду и продажу этого комплекса зданий и участка. Лот включал в себя 21 здание и сооружение, включая железнодорожные пути.

Добавим, что основной объект площадью 2,7 га находится в собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимуществом). Тем не менее, у продавца имелся договор аренды на 49 лет, заключенный в начале текущего года.

Ранее были названы самые ликвидные подержанные авто на петербургском рынке.

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"