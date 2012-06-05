Названы самые ликвидные подержанные авто на петербургском рынке

Эксперты проанализировали отношение среднего количества ремонтов к пробегу автомобиля.

В 2023 году наиболее надёжными и популярными моделями на рынке подержанных авто в Северной столице стали "японцы". Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на аналитиков онлайн-сервиса "Автотека".

Эксперты проанализировали отношение среднего количества ремонтов к пробегу автомобиля: модели японского производства заняли 60% мест в рейтинге и оказались лидерами. Так, первое место в списке занял Nissan Note, на втором и третьем местах расположились Honda Civic и Honda Accord. В топ-10 самых надёжных моделей в Петербурге пробралась только одна немецкая модель. Речь идёт об Opel Astra, она стала шестой. Также исключение составляет американская Chevrolet Cruze.

Иная ситуация наблюдается в Ленинградской области. В региональном рейтинге лидирует Chevrolet Cruze, на втором месте располагается Opel Astra. Третью строчку занимает немецкая модель Mercedes-Benz C-класса. Кроме того, 50% в рейтинге занимают корейские автомобили, такие как Kia Rio X-Line, Kia Rio, Kia Soul, Hyundai Solaris и Kia Cerato.

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Фото: Автостат